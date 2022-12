Incroyable, Amazon casse le prix du robot laveur iRobot Braava Jet et le propose à moins de 400 euros pour une durée limitée !

Fini le ménage avec le robot laveur iRobot Braava Jet

Vous rêvez d’une maison propre sans effort ? iRobot a exaucé vos rêves ! Avec ses 30 ans d’expertise et d’innovation en robotique, l'enseigne a conçu le robot laveur iRobot Braava Jet m6134. Le robot laveur iRobot Braava Jet m6134 lave les sols durs aussi bien que vous grâce à son pulvérisateur haute précision et ses 2 modes d’action. Le mode lavage élimine les tâches tenaces, les saletés et les graisses de cuisine avec ses lingettes en fibre absorbante. Le mode balayage sec lustre les sols avec sa lingette en microfibre. Pratique, les lingettes s’éjectent du robot laveur iRobot Braava Jet m6134 d’une seule main pour que vous n’ayez pas besoin de toucher à la saleté. Côté design, le robot laveur iRobot Braava Jet m6134 a été pensé pour nettoyer facilement dans les coins et le long des murs. Grâce à la cartographie intelligente, il lave où vous le souhaitez. Il apprend également vos habitudes pour vous suggérer des programmations personnalisées pour satisfaire tous vos besoins. Avec l’application iRobot Home, vous n’avez même plus besoin de vous lever pour le faire fonctionner. Vous avez enfin tout le temps pour vous occuper de vous et de votre famille.

→ A lire également : Quel aspirateur robot choisir?

Amazon fait chuter le prix du robot laveur iRobot Braava Jet

Vous êtes séduits par le robot laveur iRobot Braava Jet m6134 ? C’est le moment de craquer. Amazon casse son prix en le proposant à 399 € au lieu de 699 € soit 300 € d’économies. En plus avec Amazon, vous pouvez payer en 4 fois sans frais, soit 4 mensualités de 99,75 €. A ce prix-là, n’hésitez plus à vous faire plaisir pour Noël.

Cliquez ici pour obtenir le robot laveur iRobot Braava Jet m6134 au meilleur prix avec Amazon

➢ A découvrir : PS5 : comment être sûr d’avoir la console de salon sous le sapin à Noël ?