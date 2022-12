Ventes flash : économisez plus de 50% sur la machine à café Nespresso Vertuo Next avec la Fnac !

Nespresso Vertuo Next : la machine à café idéale pour les amateurs de café

La machine à café Nespresso Vertuo Next est le cadeau idéal pour Noël. Elle fera plaisir aux amateurs de café, mais aussi à un jeune qui s’installe ou à une personne qui n’est pas encore passée au café en capsule. On ne présente d’ailleurs plus Nespresso et la qualité de ses capsules de café, très appréciée des amateurs. En plus de délivrer un café parfait grâce à une simple pression, la machine à café Nespresso Vertuo Next est très élégante et trouvera facilement sa place dans n’importe quelle cuisine. Espresso, double espresso, lungo, mug ou alto, la machine à café Nespresso Vertuo Next vous offre de nombreuses possibilités et s’adapte à vos envies. Elle prépare des cafés de 40 à 414 ml. La machine à café Nespresso Vertuo Next est doté d’un système d’extraction unique : la centrifusion. Par la simple lecture du code barre indiqué sur la capsule choisie, elle sélectionne automatiquement la température, le volume d’eau, le temps d’infusion, la vitesse de rotation de la capsule et la longueur de tasse pour un café parfait en toutes circonstances.

La Fnac fait chuter le prix de la machine à café Nespresso Vertuo Next

Vous êtes tentés par la machine à café Nespresso Vertuo Next mais l’utilisation de capsules vous pose un problème pour l’environnement ? Nespresso propose désormais des capsules en aluminium recyclable. En plus de préserver l’environnement, elles préservent le goût et la qualité du café. Une fois utilisée, Nespresso s’occupe de tout. Vous n’avez plus qu’à les déposer chez Nespresso, qui gère leur recyclage. Vous pouvez donc offrir la machine à café Nespresso Vertuo Next en toute sérénité ! En plus, la Fnac vous propose un très bon plan en affichant la machine à café Nespresso Vertuo Next à 69 € au lieu de 149,05 €, soit 54% de remise. Dépêchez-vous, l’offre est valable dans la limite des stocks disponibles.

