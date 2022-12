Apple AirPods Max : obtenez les à moins de 400 € avec la Fnac !

Immergez-vous dans vos contenus avec les Apple AirPods Max

Une fois que vous les aurez essayés, vous ne quitterez plus vos AirPods Max. Ils sont design, confortables et vous offre une expérience d’écoute inégalée. En activant le mode réduction active du bruit, qui bloque les bruits ambiants, vous êtes en totale immersion dans la musique, le podcast ou le film que vous écoutez. Si vous êtes dans la rue et que vous avez besoin d’écouter les bruits extérieurs, vous n’aurez qu’à activer le mode transparence. Avec la Digital Crown, vous passez facilement d’un mode à l’autre. Vous pouvez également régler le volume des AirPods Max, changer de contenu et gérer vos appels. Pour des appels de qualité, même en plein vent, les AirPods Max sont équipés de micros beamforming. Côté confort et esthétique, les AirPods Max sont dotés de coussinets à mémoire de forme qui s’adaptent à toutes les formes de tête et vous offre une bonne isolation acoustique. Le bandeau en acier inoxydable et recouvert de mesh. C’est un textile respirant et très léger, facile à entretenir.

Des AirPods Max à 400 € ? C’est possible avec la Fnac

Vous êtes prêts pour des heures d’écoute avec un son d’une qualité exceptionnelle ? Avec leur autonomie de 20h en une seule charge, les AirPods Max sont fait pour vous. Leur prix public est de 629 €. La Fnac propose les AirPods Max reconditionnés A+ en argent ou gris sidéral à seulement 399,93 €. Cela représente près de 230 € d’économies pour des AirPods Max comme neuf. Achetez-les vite avant qu’il ne soit trop tard.

