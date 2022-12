Bon plan smartphone : Amazon casse l’Internet en proposant le Xiaomi Redmi Note 11 Pro à moins de 250 euros !

Xiaomi Redmi Note 11 Pro : il a tout d’un grand

Élégant, performant et à petit prix, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est le smartphone idéal à placer sous le sapin. Son écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces vous offre une qualité d’image exceptionnelle et un grand confort de lecture. Son design très fin et son cadre à bord plat très moderne vous offrent une très bonne prise en main malgré sa grande taille. Puissant, le Xiaomi Redmi Note 11 Pro vous fait profiter de la fluidité et de la vitesse de la 5G. C’est parfait pour les amateurs de jeux vidéo ou pour regarder films et séries en streaming. Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est équipé de 3 caméras : une caméra principale de qualité professionnelle de 108 Mégapixels, une caméra macro pour prendre en photo les moindres détails, et une caméra ultra grand angle. A vous les portraits de qualité, les magnifiques paysages et les photos de nuits toujours réussies. Le Xiaomi Redmi Note 11 Pro est doté d’une batterie de 5000 mAh et d’un chargeur 67W. Autant dire qu’il ne vous lâchera jamais ! Il lui faut 15 minutes pour atteindre 51% de charge et 42 minutes pour atteindre les 100%.

Où trouver le Xiaomi Redmi Note 11 Pro au meilleur prix ?

Vous êtes séduits par le Xiaomi Redmi Note 11 Pro ? Vous souhaitez le mettre sous le sapin à Noël ? Profitez de l’offre exceptionnelle d’Amazon ! Le géant de e-commerce propose le Xiaomi Redmi Note 11 Pro dans sa version 128 GB à 246 € au lieu de 256,80 €. En plus avec Amazon, vous avez la possibilité de payer en 4 fois sans frais. Un conseil, ne tardez pas à le commander pour être certain de le recevoir pour Noël.

Cliquez ici pour obtenir le Xiaomi Redmi Note 11 Pro au meilleur prix avec Amazon

