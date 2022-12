Le prix de l’aspirateur balai Dyson V15 Detect 2022 est en chute libre chez Krëfel !

Aspirateur balai Dyson V15 Detect 2022, une puissance d’aspiration en toute circonstance !

Bien plus qu’un simple aspirateur sans fil, le Dyson V15 Detect 2022 regroupe les meilleures technologies signées Dyson. Équipé d’un moteur numérique Hyperdymium, il vous offre 125 000 tours par minute pour une qualité d’aspiration à couper le souffle. Que ce soit sur carrelage, parquet, stratifié, tapis à poils longs… profitez de 240 AW d’aspiration puissante pour un nettoyage en profondeur sur tous types de sol. Avec le V15 Detect 2022, profitez d’un nettoyage hygiénique grâce à sa brosse compacte qui aspire toutes les particules de poussière, même les plus microscopiques. Son capteur piézo se charge d’adapter automatiquement la puissance d’aspiration en fonction du degré de saleté de votre intérieur. De plus, le Dyson V15 embarque un système de filtration 100% hermétique qui capture jusqu’à 99,99% des particules microscopiques et des allergènes aussi petits que 0,3 micron, parfait pour continuer à respirer un air plus pur. Côté pratique, l’aspirateur est doté d’une poignée ergonomique qui facilite son maniement. Accéder aux plus petits recoins de la maison n’aura jamais été aussi simple qu’avec le Dyson V15. Adaptez l’intensité d’aspiration en fonction de vos besoins en choisissant entre le mode Eco et le mode Boost. Côté autonomie, le V15 comprend une batterie 25,2 V pour bénéficier de 60 minutes d’aspiration sans fil.

Où commander l’aspirateur sans fil Dyson V15 Detect à moindre coût en Belgique ?

La qualité des appareils Dyson n’est plus à prouver. Faites-vous plaisir et offrez-vous le dernier aspirateur sans fil Dyson V15 Detect 2022 à prix mini pour Noël. En ce moment, l’aspirateur balai Dyson V15 Detect 2022 vous est proposé au prix exceptionnel de 599 euros au lieu de 699 euros sur le e-shop Krëfel. Profitez vite de cette remise immédiate de -100 euros (-14%), et recevez l’aspirateur avec une brosse motorisée, une brosse de remplacement, une brosse combi et un petit suceur. Commandez votre Dyson avant 22h et recevez-le à domicile dès le lendemain !

