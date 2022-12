Prix exceptionnel : le Samsung Galaxy S22 Ultra à moins de 200€ pour vos cadeaux de Noël !

Samsung Galaxy S22 Ultra : un smartphone ultra-performant pour Noël !

Noël approche à grands pas et vous ne savez pas encore comment vous faire plaisir ? Optez pour les performances du Samsung Galaxy S22 Ultra, un smartphone haut de gamme qui saura vous accompagner tout au long de la journée. Très pratique, le S Pen vous permet de retoucher vos photos avec précision, de prendre des notes en un rien de temps, de naviguer en toute simplicité…. Ce téléphone Samsung embarque la puce Exynos 2200, l’une des plus puissantes puce du marché, et vous offre un taux de rafraîchissement ultra-rapide pour bénéficier d’une expérience de navigation ultra-fluide. Créez, jouez et streamez à volonté, sans interruption ni temps de latence. Côté autonomie aussi, Samsung n’a pas fait les choses à moitié en équipant son S22 Ultra d’une batterie de 5000 mAh. Niveau photo, le Samsung Galaxy S22 Ultra vous offre une qualité hors du commun avec ses 4 capteurs photos. Prenez ainsi des photos très nettes, lumineuses et détaillées en toute circonstance, même lorsque la luminosité n’est pas bonne. Profitez ainsi de son capteur principal grand-angle de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un zoom optique X3 de 10 mégapixels et un zoom optique X10 de 10 mégapixels pour prendre les meilleurs clichés.

Samsung Galaxy S22 Ultra à moins de 200€, comment en bénéficier ?

Et si vous vous faisiez plaisir pour Noël sans vous ruiner ? Payez votre Samsung Galaxy S22 Ultra moins cher grâce à l’abonnement Proximus Belgique. Pour commander le S22 Ultra à partir de 199€, voici les étapes à suivre :

→ Choisir la couleur (noir, blanc, rouge ou vert) et la capacité de stockage (128 Go ou 256 Go) de votre S22 Ultra

→ Choisir l’option "À partir de 199€ avec abonnement”

→ Choisir votre option DataPhone 3,5 GB 35€/mois pour profiter du smartphone à 199€

→ Choisir votre abonnement mobile entre :

– Mobilus M 12 GB Appels & SMS illimités + 5G super rapide 26,99€/mois

– Mobilus Maxi 50 GB Appels & SMS illimités + 5G giga rapide 42,99€/mois

En fonction des options et du forfait téléphonique choisi, vous obtiendrez le Samsung Galaxy S22 Ultra 128 Go pour seulement 199€ et le coût mensuel à payer. En ce moment, et jusqu’au 15 janvier 2023 inclus, bénéficiez de 200€ de cashback Samsung après l’achat de votre smartphone. N’attendez plus et faites le plein de bonnes affaires dès à présent avec Proximus Belgique !

