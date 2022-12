Apple : l’iPhone 11 passe sous le barre de 500 € avec la Fnac

L’iPhone 11 : un smartphone puissant et performant

L’iPhone 11 n’est plus commercialisé par Apple, la marque à la pomme préférant se concentrer sur les toutes dernières générations d’iPhones, les iPhones 12, 13, et 14. C’est bien dommage car l’iPhone 11 n’a rien à envier à ses successeurs. Il a surtout l’avantage d’être à un prix beaucoup plus abordable. L’iPhone 11 est performant grâce à sa puce A13 Bionic. Son utilisation est très fluide. Avec lui, vous passerez d’une application à une autre très facilement. L’iPhone 11 est doté d’un écran Retina de 6,1 pouces pour vous offrir des images d’une qualité exceptionnelle et un confort de lecture absolu, qu’elle que soit la luminosité de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Avec l’iPhone 11, vous réalisez de très belles photos et vidéos grâce à son double appareil photo ultra grand-angle et grand-angle de 12 Mégapixels. Avec sa caméra frontale TrueDepth de 12 Megapixels, vos selfies seront toujours parfaits. Grâce à sa batterie de 3110 mAh, l’iPhone 11 dispose de 10h d’autonomie en lecture vidéo, et jusqu’à 2 jours pour une utilisation classique. Vous pourrez l’emmener partout, il ne vous lâchera jamais ! En plus, il est certifié IP68. Même l’eau ne lui fait pas peur, à condition de ne pas dépasser les 2 mètres de profondeur et d’y rester moins de 30 minutes !

Où trouver l’iPhone 11 au meilleur prix ?

Vous souhaitez un smartphone Apple sans mettre le prix fort ? Optez pour l’iPhone 11. Il est d’un très bon rapport qualité/prix par rapport à ses successeurs. La Fnac propose actuellement l’iPhone 11 64 GB à 499 € au lieu de 539 €, soit 40 € d’économies. Profitez-en vite. Si vous le commandez aujourd’hui, vous le recevrez à temps pour Noël.

Cliquez ici pour obtenir l’iPhone 11 au meilleur prix avec la Fnac

