Bon plan de Noël : faites des économies en achetant le pack Nintendo Switch + Mario Kart avec MediaMarkt !

Pour Noël, misez sur la console familiale avec la Nintendo Switch

Avec sa grande diversité de jeux proposés et ses différentes possibilités d’utilisation, la Nintendo Switch est clairement une console familiale qui plaira à tous. Elle se transforme au gré de vos envies pour vous permettre de jouer n’importe où. Son écran et ses deux manettes Joy-Con sont polyvalents et vous offrent 3 modes d’utilisation. Son mode téléviseur permet d’utiliser la Nintendo Switch comme une console classique. Les deux manettes Joy-Con sont alors réunies pour former une manette traditionnelle. Son mode sur table permet de jouer sur l’écran à 2 joueurs. Chaque joueur dispose alors d’une manette Joy-Con. Enfin, son mode portable permet de jouer seul. Les deux manettes Joy-Con viennent alors s’accrocher de chaque côté de l’écran. La Nintendo Switch vous offre une expérience de partage et beaucoup d’interactions. Il est possible de connecter jusqu’à 8 consoles en multi-joueur, pour des soirées ou des après-midis de jeux. La plateforme Nintendo Switch Online permet également de jouer en ligne et de rencontrer des joueurs du monde entier.

Où acheter la Nintendo Switch en pack ?

Vous souhaitez offrir la Nintendo Switch pour Noël ? Un conseil, achetez-la en pack avec un jeu. Cela vous permettra de réaliser des économies. Le prix public de la Nintendo Switch est de 289 €. Un jeu est vendu environ 50 €. Les acheter séparément vous revient donc à 339 €. Actuellement, MediaMarkt propose le pack Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe à 339 €, soit une économie de 40 €. Le jeu Mario Kart est un jeu culte de Nintendo. Sa version 8 Deluxe vous propose plein de nouveautés : 42 pilotes s’affrontant sur 48 circuits, la conduite assistée ou encore 23 objets bonus pour affronter vos adversaires. Économisez pour jouer à un jeu mythique ? Cela vaut la peine !

