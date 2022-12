Bon plan : à l’approche de Noël, Amazon fait encore chuter le prix du Xiaomi Redmi Note 10 Pro !

Vous rêvez d’un smartphone performant et à petit prix ? Xiaomi vous a entendu ! La Xiaomi Redmi Note 10 Pro est un smartphone puissant, design et à petit prix. Amazon le propose actuellement à 218 € au lieu de 299 €.

Les smartphones à plus de 1000 €, c’est fini avec le Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est un téléphone qui n’a absolument rien à envier à ses concurrents, que ce soit en termes d’esthétique ou de performances. Il est design avec son dos en verre incurvé et son écran Amoled de 6,67 pouces. Grâce à des capteurs de lumière 360°, l’écran adapte sa luminosité pour prendre soin de vos yeux et vous offrir un confort de lecture optimal à tout instant, de jour comme de nuit. Les amateurs de photos et de vidéos vont être séduits par le Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Il est équipé de 4 caméras qui vous offrent un système d’imagerie de pointe. A vous les images toujours réussies, dignes d’un professionnel ! Vous aimez jouer en ligne ou regarder des séries en streaming ? Vous ne serez pas déçus par la fluidité du Xiaomi Redmi Note 10 Pro, son écran se rafraichit 120 fois par seconde. Côté autonomie, grâce à sa batterie de 5020 mAh, il vous promet jusqu’à 2 jours pour une utilisation normale.

Amazon fait chuter le prix du Xiaomi Redmi Note 10 Pro

C’est Noël avant l’heure avec Amazon. Le géant du e-commerce propose le Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128 GB à 218 € au lieu de 299 €, soit 27% de remise. En plus de cela, Amazon vous offre la possibilité de payer en 4 fois sans frais. Vous n’avez plus aucune raison de ne pas vous laisser tenter. Faites-vous plaisir ou glissez le sous le sapin !

Cliquez ici pour obtenir le Xiaomi Redmi Note 10 Pro à 218 € au lieu de 299 € avec Amazon

➢ A découvrir : Apple : on a trouvé pour vous les AirPods Max à un prix imbattable !