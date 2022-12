PS5 : dernière ligne droite pour vous procurer la célèbre console de Sony avant Noël !

Plus que 12 jours avant Noël ! Il est temps de commander votre PS5 pour être certain de l’avoir à temps. Profitez-en ! Les stocks se remplissent à l’approche des fêtes.

Plus que quelques jours pour commander votre PS5 et être certain de la recevoir avant Noël - Canva

La PS5 sera-t-elle disponible pour Noël ?

La plupart des revendeurs ont réapprovisionné leurs stocks de PS5. La célèbre console de Sony devrait donc être disponible pour Noël. Néanmoins, nous vous conseillons de commander très rapidement. Il ne reste plus que 12 jours avant Noël ! D’ailleurs, n’hésitez pas à l’acheter immédiatement quand elle est en stock, les exemplaires de PS5 s’écoulent très très vite. Vérifiez dès aujourd’hui les stocks des revendeurs en Belgique. Une PS5 disponible hier, ne le sera peut-être plus aujourd’hui :

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Back Market

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur DreamLand

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Coolblue

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Amazon

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Fnac

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur MediaMarkt

Comment s’expliquent les ruptures de stocks de la PS5 ?

La PS5 est très fréquemment en rupture de stocks pour deux raisons. D’une part, c’est clairement la console de jeu la plus immersive du marché. Elle offre aux gamers une expérience haut de gamme avec ses images en qualité 4K, son son audio 3D et ses manettes DualSense. Les graphismes de la PS5 sont époustouflants et plongent le joueur dans un univers de jeu hyper réaliste. Dès sa sortie en novembre 2020, elle a été très rapidement victime de son succès. D’autre part, Sony a subi de plein fouet la crise de la Covid et la difficulté à trouver certains composants nécessaires à la fabrication de la PS5, ce qui a ralenti sa chaine de production. Bonne nouvelle, Sony a annoncé la mise en production de 30,5 millions de consoles. Cela devrait mettre fin aux ruptures de stock incessantes. Il faudra néanmoins avoir encore un peu de patience, ces PS5 ne seront disponibles qu’entre avril 2023 et mars 2024.