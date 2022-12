Chromecast avec Google TV : Amazon fait chuter son prix et le propose à moins de 30 euros pour une durée limitée !

Envie d’améliorer les performances de votre télévision et de profiter de tous les atouts de Google TV ? Installez le Chromecast avec Google TV. En ce moment, Amazon vous fait profiter de 25% de remise.

Chromecast avec Google TV : un concentré de service en streaming

Le Chromecast avec Google TV est un petit boîtier de streaming qui se branche à votre téléviseur. Il permet de streamer du contenu provenant de Google TV, mais aussi de votre téléphone ou de votre tablette. Son intérêt premier ? Il est pratique ! Avec le Chromecast avec Google TV, vous retrouvez sur une interface unique l’ensemble de vos contenus sur l’écran d’accueil de votre télévision : films, séries, musiques…Le Chromecast avec Google TV permet de créer un profil personnel. Il vous recommande alors des contenus personnalisés. Avec lui, vous ne vous perdrez plus des heures à choisir une série sur Netflix ou Disney+ ! Un appui sur le bouton « assistant Google » suffit pour mettre en route la commande vocale et ainsi trouver une série par genre ou grâce au nom d’un acteur, démarrer de la musique, augmenter ou baisser le volume de la télévision. Le Chromecast avec Google TV est polyvalent. Il peut également contrôler l’ensemble de vos appareils connectés compatibles avec Google Home.

Le prix du Chromecast avec Google TV est en baisse chez Amazon

Le Chromecast avec Google TV est très facile à installer. Pour cela, il suffit de télécharger sur votre smartphone l’application Google TV et de la relier avec votre Chromecast avec Google TV. Ensuite, il vous simplifiera la vie ! Plus besoin de jongler entre les applications de musique et de streaming. En allumant votre télévision, le Chromecast avec Google TV donne accès à tous vos contenus. Le Chromecast avec Google TV est une idée de cadeau de Noël à petit prix. Amazon le propose actuellement à 29,99 € au lieu de 39,99 €, soit 25% de remise. En le commandant dès aujourd’hui, vous le recevrez à temps pour Noël !

