Apple : un iPhone SE 2ème génération à moins de 350 € ? C’est possible grâce à cette offre Coolblue !

Vous recherchez un iPhone pas cher ? L’iPhone SE 2ème génération est une bonne option. C’est le smartphone d’Apple qui allie performance et prix abordable. Coolblue fait encore chuter son prix ! On vous explique tout.

L’iPhone SE 2ème Génération : la puissance à petit prix

En créant l’iPhone SE 2ème Génération, Apple a souhaité concevoir un smartphone performant à un prix abordable. Pour y arriver, il a utilisé la puissance de l’iPhone 11, dans la coque d’un iPhone 8. Le pari est gagné pour Apple ! L’iPhone SE 2ème Génération est équipé d’une puce A13 Bionic, la plus rapide jamais conçue pour un smartphone. Il est également doté d’un écran de 4,7 pouces. Ce format légèrement plus petit que celui des iPhones récents, est très facile à glisser dans une poche ou dans un petit sac. Avec l’iPhone SE 2ème Génération, vous vous découvrirez des talents de photographe et de réalisateur grâce à ses images en qualité 4K. L’iPhone SE 2ème Génération dispose d’un mode portrait qui floute l’arrière-plan pour sublimer votre sujet. Avec lui, vos photos seront toujours réussies. Enfin, l’iPhone SE dispose d’une grande autonomie : jusqu’à 13 heures de vidéos en une seule charge.

Coolblue fait chuter le prix de l’iPhone SE 2ème Génération

Le prix public de l’iPhone SE 2ème Génération 128 GB est de 629 €. Coolblue le fait encore chuter en proposant un iPhone SE 2ème génération 128 GB avec protège écran en verre à 337 € au lieu de 368,99 €. Avec cette remise, vous réalisez une économie de 292 € par rapport au prix du neuf. L’iPhone SE 2ème génération 128 GB de Coolblue a été reconditionné avec des pièces officielles Apple. Il dispose du grade A, qualité la plus élevée pour les appareils remis à neuf. En plus, Coolblue vous offre 2 ans de garantie. Dans ces conditions, vous n’avez plus aucune raison de ne pas vous lancer dans l’achat d’un iPhone reconditionné !

