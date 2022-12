Apple : le prix des AirPods Pro chute de façon inattendue chez cet e-commerçant !

Avec les AirPods Pro, profitez d’un son d’une qualité exceptionnelle

Une fois que vous les aurez essayés, vous ne vous passerez plus des AirPods Pro. Ils ont de nombreux atouts. Ils sont discrets, confortables, et surtout, ils vous procurent un son d’une qualité exceptionnelle grâce aux actions combinés d’un haut-parleur exclusif, d’un amplificateur à gamme étendue dynamique et d’une puce H1. Les AirPods Pro s’adaptent à vos besoins grâce à 2 modes d’écoute. Le mode réduction active du bruit va venir bloquer les bruits ambiants pour vous permettre de vous immerger pleinement dans la musique que vous écoutez. Vous avez besoin d’écouter les bruits extérieurs ? Dans ce cas, vous n’avez qu’à activer le mode transparence. Les AirPods Pro sont doté d’un capteur pression. Il vous permet de passer très facilement d’un mode à l’autre. Il vous permet également de changer de musique, de monter ou de baisser le volume et de prendre un appel. Apple a pensé à votre confort. Les AirPods Pro sont livrés avec 3 tailles d’embout en silicone (petit, moyen et grand), pour s’adapter parfaitement à tous les types d’oreilles. Les AirPods Pro ne vous lâcheront jamais !

Où trouver les AirPods Pro au meilleur prix ?

Avec leur autonomie de 4,5 heures sans recharge intermédiaire et de plus de 24h avec plusieurs charges dans leur boitier de charge MagSafe, les AirPods Pro vous promettent des heures de musiques en continu. Leur prix public est de 279 €. La Fnac Belgique vous les propose actuellement à 216 €, soit 63 € d’économies. Profitez-en vite ! En plus, la Fnac Belgique vous offre la livraison rapide.

