Deals de Noël : 60€ d’économies sur le casque audio Bose Quietcomfort chez Coolblue !

Pourquoi craquer pour le casque Bose Quietcomfort 45 Limited Edition Eclipse ?

Bien plus qu’un simple casque audio, le Bose QuietComfort 45 Limited Edition Eclipse vous permet de profiter de votre musique sans être gêné par les bruits environnants. En effet, ce casque est équipé de la technologie de réduction de bruit active pour que vous puissiez être dans votre bulle, en toute circonstance. Parfait pour les endroits bruyants comme les transports en commun par exemple, le casque Bose vous permet de profiter pleinement de chaque note de musique. Côté autonomie, ce casque sans fil vous offre jusqu’à 24 heures d’autonomie avec une charge complète, soit 4 heures de plus que l’ancien modèle QuietComfort 35 II. Une fois la batterie vide, rechargez votre casque via le câble de charge USB-C fourni et bénéficiez de 2,5 heures d’écoute après seulement 15 minutes de charge. Le casque pliable est livré avec sa boîte de rangement pour conserver votre matériel de la meilleure des manières.

Où commander le casque audio Bose Quietcomfort à prix réduit en Belgique ?

Que ce soit pour vous faire plaisir ou pour un cadeau de Noël réussi, le casque audio Bose QuietComfort 45 est parfait. Profitez de la réduction active du bruit pour apprécier vos musiques, podcasts, films et séries préférés où que vous soyez, sans être dérangé par les bruits environnants. En ce moment, profitez des deals de Noël Coolblue pour commander votre casque Bose QuietComfort 45 Limited Edition Eclipse gris pour seulement 239€ au lieu de 299€, soit une remise immédiate de -60€. Commandez votre casque audio avant 23h59 et recevez-le gratuitement à domicile dès le lendemain.

Cliquez ici pour commander le casque Bose Quietcomfort à prix mini chez Coolblue !

