Prix exceptionnel : l’iPhone 11 Pro passe sous la barre de 600 € avec Coolblue !

L’iPhone 11 Pro : un concentré de puissance

L’iPhone 11 Pro n’est plus commercialisé par Apple, et c’est bien dommage ! La marque à la pomme a préféré se concentrer sur la commercialisation de l’iPhone SE, qui possède toutes les performances de l’iPhone 11 dans la coque de l’iPhone 8. Vous aimez les grands écrans ? Nous vous conseillons d’opter pour l’iPhone 11 Pro plutôt que pour l’iPhone SE. L’iPhone 11 Pro est en effet doté d’un écran OLED multi-touch de 5,8 pouces. Ce dernier est conçu en verre Gorilla Glass 5 très résistant. Les chutes ne lui font pas peur ! Pratique, son dos en verre permet une recharge sans fil. Sur cette version de l’iPhone, Apple a mis l’accent sur la photo et la vidéo. L’iPhone 11 Pro est équipé d’un triple capteur photo arrière ultra grand angle, grand angle et téléobjectif de 12 Mpx. Il dispose d’un mode nuit et d’un mode portrait, pour des photos toujours réussies de jour comme de nuit. La vidéo n’est pas en reste avec l’enregistrement de vos prises de vues en 4K, et la stabilisation vidéo de qualité cinéma. De quoi graver vos souvenirs en haute qualité ! Enfin, l’iPhone 11 Pro est équipée de la puce A13 Bionic. Elle permet une navigation fluide et rapide sur votre iPhone 11 Pro et lui confère une très bonne autonomie, près de 4 heures de plus que sa version précédente, l’iPhone XS.

Achetez un iPhone 11 Pro à moins de 600 € avec Coolblue

Consommez malin et pensez au reconditionné ! Avec Coolblue, vous pouvez acheter l’iPhone 11 Pro reconditionné en toute sécurité. L’iPhone 11 Pro est remis à neuf uniquement avec des pièces Apple. Il dispose également de 2 ans de garantie. Son prix va également vous séduire. Coolblue propose l’iPhone 11 Pro 64 GB gris sidéral reconditionné à 599 €. C’est un prix canon pour un smartphone comme neuf. Pour comparaison, l’iPhone 11 Pro 64 GB neuf est aujourd’hui vendu presque 800 €. Faites vite ! Les stocks sont limités. Si vous commandez avant minuit, vous êtes garantis de recevoir votre iPhone 11 Pro demain.

