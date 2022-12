Offre de la semaine Emma Matelas : plus que 5 jours pour bénéficier de 50% de remise sur le pack hybride !

Emma Matelas : une marque de literie haut de gamme et innovante

Leur réputation n’est plus à faire. La marque de literie Emma Matelas a conçu une gamme de matelas, protège matelas et oreiller avec un objectif : offrir un sommeil de qualité à tous. C’est un pari réussi pour la marque qui connait un succès grandissant et qui a été élue produit de l’année en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Que vous choisissiez le matelas original, grand classique de la marque, ou le matelas hybride, vous serez conquis par la qualité des matériaux utilisés. Ils sont respectueux de l’environnement et de votre santé. Les matelas Emma Matelas soutiennent en douceur votre colonne vertébrale, qu’elle que soit votre morphologie. Une fois essayé, vous ne reviendrez plus en arrière. La marque n’en doute absolument pas, puisqu’elle propose à ses acheteurs 100 nuits d’essais pour se faire un avis !

Emma Matelas offre 50% de remise sur son pack hybride

Ce sont les Christmas Sales chez Emma Matelas. La marque propose une remise exceptionnelle de 50% sur son pack hybride comprenant un matelas hybride, un protège matelas et les oreillers. Le matelas hybride convient à tous. C’est le modèle idéal pour les personnes ayant des problèmes de dos. C’est un matelas conçu avec des ressorts ensachés et une technologie triple mousse pour plus de confort. Le protège-matelas est quant à lui indispensable pour prendre soin de votre matelas. Il est anti-allergène, antibactérien, imperméable et respirant. Enfin, choisir un oreiller de qualité à toute son importance pour préserver sa colonne vertébrale. L’oreiller d’Emma Matelas est conçu de couches amovibles. Elles vous permettent d’ajuster au mieux son confort et sa hauteur. Jusqu’au 13 décembre, le pack hybride 1 personne (matelas 80x200cm, protège matelas, 1 oreiller) est à 552,50 € au lieu de 1105 €. Le pack hydride 2 personnes (matelas 160x200cm, protège matelas, 2 oreillers) est à 1042 € au lieu de 2084 €. N’attendez pas trop longtemps ! Il ne vous reste que 5 jours pour en profiter.

Cliquez ici pour acheter un pack hybride Emma Matelas à moins 50%

➢ A saisir : Stocks limités : la machine expresso Dinamica de De'Longhi est proposée à un prix imbattable sur MediaMarkt ! (160 euros d’économies)