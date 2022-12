Deals de Noël : bénéficiez de 54% de remise sur la machine à café Nespresso Vertuo Next avec la Fnac

Dégustez un bon café avec la Nespresso Vertuo Next

La machine à café Nespresso Vertuo Next est la parfaite alliance entre la praticité des capsules et le goût d’un bon café. On ne présente d’ailleurs plus Nespresso, marque bien connue des amateurs de café. La machine à café Nespresso Vertuo Next est très simple d’utilisation. Une simple pression suffit pour vous délivrer un café de qualité au goût exceptionnel. Que vous choisissiez de déguster un expresso, un double expresso, un lungo, un mug ou un alto, la machine à café Nespresso Vertuo Next vous préparera un café parfait grâce à son système d’extraction unique : la centrifusion. Chaque capsule est dotée d’un code barre reconnu automatiquement par la machine à café. La simple lecture de ce code barre lui permet de régler automatiquement la température, le volume d’eau, le temps d’infusion, la vitesse de rotation de la capsule et la longueur de tasse. Résultat ? Un café exceptionnel en toute circonstance.

Le prix de la Nespresso Vertuo Next est en chute libre avec la Fnac

La machine à café Nespresso Vertuo Next est la machine à café idéale à offrir à Noël. Elle séduira les amateurs de café. Petit plus, Nespresso est soucieux de l’environnement et propose désormais des capsules en aluminium recyclable à l’infini, qui préservent le goût et la qualité du café. La Fnac propose une remise exceptionnelle sur la machine à café Nespresso Vertuo Next. Elle est à 69 € au lieu de 148,74 €, soit 54% de réduction. Commandez-la vite pour être certain de la recevoir avant Noël !

