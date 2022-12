Bon plan : on a trouvé l’iPhone 11 Pro Max à un prix imbattable sur l’e-shop Fnac !

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 11 Pro Max ?

Pourquoi commander le dernier iPhone à un prix élevé quand Fnac vous propose l’iPhone 11 Pro Max à prix préférentiel ? Soyez malin et optez pour les performances de l’iPhone 11 Pro Max 64 Go de stockage. Très solide, cet iPhone résiste aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière. L’iPhone 11 Pro Max embarque une puce A13 Bionic et un Neural Engine troisième génération pour toujours plus de fluidité de navigation. Avec son écran HDR de 6,5 pouces et de résolution 2688 x 1242 pixels, vous pourrez apprécier tous vos contenus photos et vidéos de qualité supérieure. Ni trop grand ni trop petit, la taille de l’iPhone 11 vous permet à la fois de profiter d’une expérience visuelle hors du commun et de facilement ranger votre smartphone dans votre poche. Côté photo, profitez d’une caméra de 12 mégapixels pour prendre vos meilleurs clichés. Profitez également d’une caméra TrueDepth pour des selfies de qualité. Grâce à sa double SIM, vous pourrez conjuguer votre vie privée et vie professionnelle dans un seul et même smartphone.

Où commander l’iPhone 11 Pro Max à prix réduit en Belgique ?

Vous cherchez un smartphone haut de gamme et pas trop grand ? L’iPhone 11 Pro Max est le smartphone qu’il vous faut. Que ce soit pour vous ou pour offrir à Noël, cet iPhone est le bon compromis entre smartphone de qualité et prix préférentiel. En ce moment, retrouvez l’iPhone 11 Pro Max 64 Go 6,5” Argent reconditionné en bon état pour seulement 609€ sur l'e-shop Fnac Belgique. Le smartphone est débloqué opérateur et iCloud et est vendu avec câble et chargeur. Pour l’achat de ce smartphone Apple, profitez d’une garantie 12 mois et de la livraison à domicile ou du retrait gratuit en magasin.

Cliquez ici pour commander votre iPhone 11 Pro Max à prix préférentiel sur l'e-shop Fnac !

➢ A saisir : Apple : un iPhone SE 2ème génération à moins de 350 € ? C’est possible grâce à cette offre Coolblue !