Idée cadeau : commandez vite votre pack PlayStation 5 + FIFA 2023 et soyez livré à temps pour Noël !

PlayStation 5 : la console la plus puissante du marché !

Depuis sa sortie, il y a plus de 2 ans, la PlayStation 5 ne cesse de faire parler d’elle. Et pour cause, il s’agit de la console la plus puissante sur le marché du jeu vidéo. Conçue pour vous faire vivre des expériences de jeu uniques et 100% immersives, la PS5 de Sony embarque les meilleures technologies de jeu. En effet, elle est équipée du retour haptique, de gâchettes adaptatives et de la technologie de son 3D. Côté technique, la PS5 embarque une puissance brute de 10,28 TFLOPs, une architecture graphique AMD RDNA 2, une finesse de gravure de 7 nm, un SSD ultra-rapide de 825 Go et de 16 Go de RAM. Vous pourrez ainsi profiter de vos jeux vidéo préférés en toute fluidité, sans temps de latence. Avec sa nouvelle manette DualSense, ressentez toutes les actions de vos héros préférés entre vos mains. Appréciez les plus beaux graphismes, même les plus gourmands, grâce à la prise en charge du HDR 10, la définition 8K et framerate de 120 Hz pour toujours plus de réalisme.

Où commander la PlayStation 5 avant Noël ?

Cela fait des mois que vous tentez de commander la PlayStation 5 en vain ? Et bien tenez-vous prêt, Amazon vous propose le pack complet comprenant la PlayStation 5, sa manette DualSense et le dernier jeu FIFA 2023 au prix de 984 euros. Revivez le meilleur de la Coupe du monde avec cette nouvelle édition de FIFA, le jeu de football le plus apprécié des gamers. Avec Amazon, vous pouvez payer votre console en plusieurs fois (jusqu’à 24 fois) avec l’option crédit. Ne passez pas à côté de cette vente PS5 et commandez vite votre pack PS5 sur Amazon, avant une nouvelle rupture de stock. De plus Amazon vous garantit une livraison avant Noël pour que vous puissiez faire plaisir à vos proches.

➢ Vous souhaitez commander votre PS5 indépendament du pack ? Découvrez en direct les stocks de votre futur console de salon chez ces e-commerçants connus :

