Senseo Original Plus : bénéficiez de 27% de remise sur la machine à café numéro 1 des ventes sur Amazon !

Philips Senseo Original Plus, pour un café toujours parfait

La machine à café Philips Senseo Original Plus est la machine à café à dosette numéro 1 des ventes. On comprend pourquoi, elle possède effectivement de nombreux atouts. Chaque tasse de café préparée par la machine à dosette Philips Senseo Original Plus est parfaite grâce à la technologie Coffee Boost. Cette technologie tire le meilleur des arômes de la dosette pour vous offrir un café riche et intense, recouvert d’une crema onctueuse. Avec la machine à café à dosette Philips Senseo Original Plus, vous pouvez préparer 1 ou 2 cafés simultanément. Vous pouvez également sélectionner l’intensité de votre café grâce à un simple bouton. Senseo vous propose une grande variété de café : du classique, à l’expresso en passant par l’intense ou le latte macchiato. De quoi répondre à toutes vos envies ! Les dosettes Senseo sont compostables et certifiée 100% UTZ. Cette certification montre la volonté de la marque de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des travailleurs de plantations de café. Pour compléter tous ses atouts, la machine à café à dosette Philips Senseo Original Plus s’intègre parfaitement dans toutes les cuisines avec son design très moderne et compact.

Où trouver la machine à café à dosette Philips Senseo Original Plus au meilleur prix ?

Vous rêvez d’un bon café à petit prix ? La machine à café à dosette Philips Senseo Original Plus est faite pour vous. Son succès est indéniable, elle est d’ailleurs numéro 1 des ventes de machine à café à dosette. Amazon fait chuter son prix en la proposant à 54,80 € au lieu de 74,99 €, soit 27% de remise. A ce prix-là, vous auriez tort de vous en passer !