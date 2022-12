Bon plan de Noël : une sélection de parfums de grandes marques à petits prix avec Ici Paris XL !

Ici Paris XL est un parfumeur de référence en Belgique depuis 50 ans. Ici Paris XL propose une large gamme de parfums , de soins et de maquillage pour prendre soin de vous. Son objectif est de rendre accessible les cosmétiques de luxe . Pour cela, l’enseigne propose très régulièrement des promotions. Pour Noël, Ici Paris XL a décidé de vous chouchouter en vous proposant des prix ronds sur une sélection de parfums, à partir de 10 € . Ralph Lauren , Cacharel , Azzaro , Givenchy , Calvin Klein , Lancôme , Armani et bien d’autres…vous trouverez forcément la fragrance qui fera votre bonheur. Faites-vite, l’offre est valable jusqu’au 31 décembre .

L’ eau de toilette CKIN2U Men est la fragrance idéale pour les jeunes hommes. Elle est très fraiche avec ses accords de gin fizz et de citron effervescent, qui s’associent à la sensualité du cacao et du musc frais. L’eau de toilette CKIN2U Men 100ml est à 20 € avec Ici Paris XL .

L’eau de toilette Light Blue de Dolce & Gabbana pour femme

L’eau de toilette Light Blue de Dolce & Gabbana est une ode à la fraicheur et à la sensualité de la Méditerranée. Elle est douce et fruitée avec ses notes de cèdre de Sicile et de pomme verte qui s’associent à la fraicheur du bambou, du jasmin et de la rose blanche. Un rayon de soleil en plein hiver. L’eau de toilette Light Blue de Dolce & Gabbana 25ml est à 30 € avec Ici Paris XL.

L’eau de toilette Flower by Kenzo pour femme

L’eau de toilette Flower by Kenzo est un intemporel de la marque. C’est un parfum lumineux, célèbre pour son flacon courbé qui révèle un coquelicot. Il est très frais et féminin, idéal pour les jeunes filles. Côté senteur, la fraicheur du citron de Sicile s’associe à l’eau de rose Damascena sur une note de musc blanc vanillé qui apporte de la sensualité. L’eau de toilette Flower by Kenzo 30ml est à 35 € avec Ici Paris XL.

