Dyson : économisez 100 € sur l’aspirateur balai V15 Detect 2022 !

Facilitez-vous la vie avec l’aspirateur balai V15 Detect 2022 de Dyson

Vous en avez marre de devoir sortir votre aspirateur traineau pour faire la chasse à la poussière dans votre intérieur ? Pour dire adieu à la poussière et garder votre maison propre, passez à l’aspirateur balai. L’aspirateur balai V15 Detect 2022 est l’aspirateur balai le plus puissant et le plus intelligent de Dyson. Il est très léger. Avec lui, vous pourrez facilement retirer les poussières du sol au plafond. Le ménage deviendra un jeu d’enfant. L’aspirateur balai V15 Detect 2022 de Dyson est dotée d’un système de filtration avancée de 5 couches qui capture la poussière et retient 99,99% des particules microscopiques jusqu’à 0,03 microns. Il est équipé d’une brosse avec lumière intégrée pour ne rater aucune poussière. Le capteur piézoélectrique de l’aspirateur balai V15 Detect 2022 de Dyson évalue les particules de poussières. Pour avoir la preuve scientifique du nettoyage en profondeur, son écran LCD vous indique la quantité de particules aspirées et leur taille. Enfin, l’aspirateur balai V15 Detect 2022 de Dyson dispose d’une autonomie de 60 minutes. Vous ne reverrez plus la poussière de sitôt.

Profitez d’une offre exceptionnelle sur l’aspirateur balai V15 Detect 2022 de Dyson

L’aspirateur balai V15 Detect 2022 de Dyson est l’aspirateur idéal pour toutes les pièces de la maison. Il s’attaque avec efficacité à la poussière sur les sols durs et sur tous les tapis. Le e-commerçant Krëfel propose une offre exceptionnelle sur l’aspirateur balai V15 Detect 2022 de Dyson. Il est à 599 € au lieu de 699 € soit 100 € d’économies. Faites vites, la promotion est valable jusqu’au 31 décembre.