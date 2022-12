Prix incroyable : plus de 600 euros d’économies sur cette paire d’enceintes KEF avec Fnac !

Enceintes Kef LS50 : pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit !

Préparez vos fêtes de fin d’année comme il se doit et équipez-vous d’enceintes de qualité pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit. A l’occasion de ses 50 ans, Kef a développé les enceintes Kef LS50, des enceintes haut de gamme les plus performantes sur le marché. Ces enceintes de monitoring vous révèlent chaque détail de la musique que vous écoutez. Grâce à sa technologie UniQ, profitez d’une scène sonore large pour vous permettre de plonger au cœur d’une symphonie ou d’un noble orchestre. Ultra-rigides, les enceintes Kef ont été conçues pour vous offrir le son dénué de toute distorsion. Avec son design fin et élégant, ces enceintes laquées noir apporteront une touche d’élégance à votre intérieur, et deviendront de véritable éléments de décoration à part entière.

Méga bon plan Fnac : -50% de remise exceptionnelle sur la paire d’enceintes Kef LS50 !

Dotées des meilleures technologies sonores, les enceintes bibliothèque Kef LS50 Noir piano vendues à la paire vous offrent toute la qualité sonore que vous méritez. En ce moment, ces enceintes haut de gamme vous sont proposées à prix exceptionnel sur le e-shop Fnac. Habituellement vendues à 1199€, les LS50 passent en ce moment à 598,40€, soit -50% de remise immédiate. Commandez-les dès à présent et recevez-les gratuitement à domicile avant Noël, ou retirez-les en magasins. Vous disposez de la Mastercard FNAC VANDEN BORRE ? Payez votre produit en plusieurs fois !