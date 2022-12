Un Samsung Galaxy S22 Ultra à moins de 910€ ? C’est Noël avant l’heure chez Fnac !

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G : un smartphone haut de gamme à placer sous le sapin !

Que ce soit pour vous faire plaisir ou pour offrir, le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G fait partie des smartphones haut de gamme du marché. A mi-chemin entre le smartphone et la tablette, le S22 Ultra est équipé du S Pen intégré au châssis du téléphone pour vous permettre de retoucher vos photos avec précision, prendre des notes en quelques secondes… Côté technique, le S22 Ultra dernière génération embarque la puce Exynos 2200, l’une des plus puissantes puce du marché, et vous offre un taux de rafraîchissement ultra-rapide pour bénéficier d’une expérience de navigation plus fluide. Quelque soit votre activité, vous pourrez pleinement profiter de votre smartphone sans bugs ni interruption. D’un point de vue autonomie, Samsung a équipé son dernier smartphone d’une batterie de 5000 mAh pour qu’il puisse vous accompagner toute la journée. Le S22 Ultra a tout pour lui, y compris une qualité photo hors du commun permise grâce à ses 4 capteurs photos : capteur principal grand-angle de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un zoom optique X3 de 10 mégapixels et un zoom optique X10 de 10 mégapixels. Vous pourrez ainsi prendre des photos ultra-nettes, lumineuses et détaillées, de jour comme de nuit.

Bon plan Fnac : le S22 Ultra 5G à prix préférentiel !

Vous êtes séduit par les performances du dernier Samsung Galaxy S22 Ultra ? Optez pour le reconditionné pour profiter d’un smartphone de qualité à prix réduit. N’attendez plus et profitez du bon plan Fnac pour le commander à prix mini. En ce moment, retrouvez le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128 Go Burgundy reconditionné à l’état neuf à seulement 904€ au lieu de 1249€. Commandez-vite votre nouveau smartphone haut de gamme et recevez-le à domicile pour 1€ seulement.