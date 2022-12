Bon plan : faites votre shopping de Noël sur l’e-shop Nike et bénéficiez de promotions allant jusqu’à -40% sur plus de 1500 articles !

Nike : plus de 1500 articles à prix cassés

Nike, la célèbre marque au swoosh propose tout au long de l’année des promotions sur son site internet. Les promotions du mois de décembre tombent à pic. Vous trouverez forcément le cadeau idéal parmi les plus de 1500 articles soldés. Entre Noël et Nouvel An, les vacances de Noël sont souvent propices à rester chez soi bien au chaud, confortablement habillé. Les promotions Nike sont l’occasion pour vous de refaire votre garde-robe comfy. Vous y trouverez de nombreuses références de legging, jogging et sweat stylés, bien chauds et à petits prix.

Notre sélection d’articles Nike pour un hiver confortable

Nous avons sélectionné pour vous quelques pépites en solde qui vous assureront de passer un hiver au chaud tout en ayant du style. Le sweat à capuches Jordan Essentials pour femme en tissu Fleece tout doux accompagnera toutes vos tenues décontractées, legging ou jogging. Il fait très froid ? Sa coupe ample vous permet de le superposer facilement avec un ou deux t-shirt. Il est à 38,97 € au lieu de 64,99 €, soit 40% de remise. Pour l’assortir, misez sur le legging de yoga pour femme Nike Yoga Luxe. Ce modèle taille haute est galbant. Il est à 56,97 € au lieu de 94,99 € soit 40% de remise. Pour les hommes, le survêtement Nike Dri-Fit Academy, composé d’une veste à zip et d’un pantalon ajustable vous apportera un confort absolu. Il est à 41,97 € au lieu de 69,99 €, soit 40% de remise. Vous trouverez forcément votre bonheur parmi les 1557 articles en promotion.