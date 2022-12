Deals de Noël : l’iPhone SE 2ème Génération est à moins de 320 € avec Coolblue !

L’iPhone SE 2ème Génération : le cadeau de Noël idéal

En offrant l’iPhone SE 2ème Génération à Noël, vous êtes surs de faire un heureux. L’iPhone SE 2ème Génération est en effet un smartphone très puissant malgré son prix abordable. Le secret d’Apple pour concevoir un iPhone d’un excellent rapport qualité/prix ? Il utilise la performance de l’iPhone 11, dans la coque d’un iPhone 8. L’iPhone SE 2ème Génération est équipé d’une puce A13 Bionic, la plus rapide jamais conçue pour un smartphone. Elle vous permet de passer d’une application à une autre en toute fluidité, et de regarder des heures de streaming vidéo sans problème. Côté photo, l’iPhone SE 2ème Génération n’a rien à envier à ses successeurs. Il enregistre les vidéos en qualité 4K. Il dispose également d’un mode portrait. Il floute l’arrière-plan pour sublimer le sujet et donner du caractère à vos photos. Avec l’iPhone SE 2ème Génération, vos photos seront toujours réussies. L’iPhone SE 2ème Génération dispose également d’une grande autonomie, jusque 13 heures en une seule charge.

→ A lire aussi : Tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter un smartphone reconditionné