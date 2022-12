Bon Plan Apple : un iPad 9ème génération à moins de 400 euros ? C’est possible grâce à cette offre Fnac !

iPad 9ème génération : une tablette polyvalente

Avoir un iPad est très pratique dans la vie de tous les jours. C’est le support idéal pour regarder une série ou un film en streaming, faire une recherche, écrire, jouer ou encore prendre des photos. Léger et pratique, il est complémentaire au smartphone, parfois trop petit, et à l’ordinateur, parfois trop encombrant. Avec le clavier Smart Keyboard, l’iPad 9ème Génération peut aisément remplacer votre ordinateur. L’Apple Pencil est également très pratique, surtout si vous aimez créer sur votre iPad, il remplace en toute simplicité vos crayons. Grâce à sa puce A13 Bionic, l’iPad 9ème Génération est très réactif, même avec les applications les plus exigeantes. Son écran rétina de 10,2 pouces est parfait. Il est suffisamment confortable pour regarder une série, tout en étant assez petit pour être glissé facilement dans un sac à dos. L’iPad 9ème Génération dispose de la technologie True Tone. Elle ajuste la luminosité de l’écran pour vous offrir un confort de lecture quel que soit l’éclairage de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Avec sa caméra avant ultra grand angle de 12 Mpx et sa caméra arrière de 8 Mpx, les photos prises avec l’iPad 9ème Génération seront toujours d’une qualité exceptionnelle. Pratique, l’iPad 9ème Génération peut également scanner vos documents.

La Fnac fait chuter le prix de l’iPad 9ème Génération

Vous avez envie d’une tablette qui vous suit partout grâce au Wifi ? L’iPad 9ème Génération est fait pour vous. Avec son autonomie d’une journée, il ne vous lâchera jamais ! La Fnac propose actuellement l’iPad 64 GB Gris Sidéral WiFI 9ème Génération reconditionné en parfait état à 389,99 euros. Une merveilleuse idée si vous n’avez pas encore trouvé le cadeau de Noël idéal à (s’)offrir. Cet iPad a été reconditionné par un atelier partenaire approuvé par Fnac Darty. Il est en parfait état. Avec la Fnac, n’ayez plus peur de passer au reconditionné. Les produits reconditionnés sont garantie 2 ans.