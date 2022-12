Vous ne rêvez pas : on a trouvé le MacBook Pro à moins de 850 euros !

Pourquoi craquer pour le MacBook Pro 13” ?

Le MacBook Pro fait partie des ordinateurs portables les plus puissants signés Apple. Ultra-performant, le MacBook Pro embarque un processeur avancé pour vous offrir une puissance capable d’exécuter les applications de graphisme 3D les plus exigeantes. Grâce à sa carte graphique de qualité, le MacBook Pro vous permet à la fois de garantir des performances en temps réel fluides pour toutes vos tâches professionnelles et d’être économe en énergie. Pour les plus connaisseurs, le MacBook Pro propose un GPU incroyable et la même architecture de processeur graphique que l’iMac Pro. Ainsi, sa carte inédite intègre un moteur de calcul amélioré et exploite la mémoire à haute bande passante HBM2, tout en réduisant considérablement la consommation d’énergie. La Touch Bar du MacBook Pro est particulièrement utile pour afficher automatiquement les outils dont vous avez besoin : commandes système, moyens intuitifs pour parcourir et modifier des contenus, fonctionnalités de saisie intelligente… Profitez de l’écran Retina du MacBook Pro pour apprécier tous les détails de vos contenus photos et vidéos grâce à un puissant rétroéclairage par LED, un contraste élevé et la prise en charge d’une large gamme de couleurs P3 pour livrer des verts et des rouges plus lumineux. Côté sonore aussi Apple a mis le paquet en vous offrant un son haute-fidélité.

MacBook Pro reconditionné en parfait état : la qualité Apple à prix préférentiel !

Ultra-performant, le MacBook Pro a été conçu pour vous offrir toutes les performances et les fonctionnalités vous permettant de faire fonctionner les applications et logiciels les plus lourds. Graphisme, création, innovation… Parfait pour les professionnels, cet ordinateur portable Apple saura vous accompagner, quelle que soit votre activité. Avez-vous déjà pensé au reconditionné pour vous offrir toute la qualité Apple à prix réduit ? Depuis quelques années maintenant, nombreux sont les consommateurs à se tourner vers les produits reconditionnés. En choisissant le MacBook Pro Touch Bar 13” Retina (2019) reconditionné en parfait état chez Back Market, vous repartez avec un MacBook de qualité aussi fonctionnel qu’un neuf, pour seulement 835,87€ au lieu de 1499€. N’attendez plus et commandez-vite votre MacBook Pro 128 Go Gris sidéral en parfait état !