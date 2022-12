Noël avant l’heure : à l’achat du Samsung Galaxy Z Flip 4, recevez gratuitement une montre connectée d'une valeur de 229€ chez Coolblue !

Pourquoi craquer pour le Samsung Galaxy Z Flip 4 ?

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 fait partie des dernières innovations signées Samsung. Il s’agit d’un smartphone haut de gamme pliable au centre de son grand écran Full HD de 6,7 pouces. Très pratique pour le ranger dans votre poche ou votre sac, ce téléphone pliable vous offre un petit écran de 1,9 pouces à l’avant du Flip afin de consulter vos messages et vos notifications d’un simple coup d'œil, sans ouvrir le téléphone. De plus, le fait de pouvoir plier l’écran de 90°, vous permet de prendre des selfies ou de passer vos appels vidéos en ayant les mains libres. Parce que l’autonomie d’un téléphone est plus qu’importante, Samsung équipe son Galaxy Z Flip 4 d’une batterie de 3700 mAh, pour une autonomie plus que suffisante pour votre usage quotidien. Ultra-puissant, le Flip 4 peut exécuter toutes vos applications et jeux préférés, même les plus gourmands. Côté photo, le Galaxy Z Flip 4 est doté de 2 caméras à l’arrière pour que vous puissiez prendre des clichés nets, détaillés et lumineux en toute circonstance. Grâce à ses 128 Go de stockage, ne craignez plus de manquer de place pour vos photos et applications.

Bon Plan Coolblue : montre connectée offerte pour l’achat du Samsung Galaxy Z Flip 4 !

Faites vous plaisir pendant les fêtes de fin d’année et offrez-vous la dernière innovation Samsung : le Galaxy Z Flip 4. Profitez de toutes les performances et fonctionnalités de ce smartphone pliable. En ce moment, Coolblue vous propose d’acheter votre Samsung Galaxy Z Flip 4 128 Go Gris 5G au prix de 1 099€, et vous offre gratuitement une montre connectée d’une valeur de 229€. Commandez-vite votre nouveau smartphone Samsung et profitez d’un cadeau exceptionnel de la part de Coolblue. Commandez avant 23h59 et recevez votre smartphone et votre montre connectée offerte dès le lendemain. Faites vite avant qu’il n’y en ait plus !