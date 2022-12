Vente flash : le prix de l’aspirateur balai V15 Detect de Dyson est en chute libre avec Krëfel !

Une maison propre sans effort avec l’aspirateur balai V15 Detect de Dyson

L’aspirateur balai V15 Detect est la dernière génération d’aspirateur balai de Dyson. C’est le modèle le plus puissant et le plus intelligent de Dyson. Il vous accompagnera au quotidien pour dire adieu à la poussière grâce à sa technologie avancée. L’aspirateur balai V15 Detect de Dyson est équipée d’un système de filtration avancée de 5 couches. Il capture la poussière et retient 99,99% des particules microscopiques jusqu’à 0,03 microns. Grâce à sa brosse avec lumière intégrée, vous ne raterez plus aucune poussière, votre maison sera débarrassée des particules fines et des allergènes. Dyson vous le prouve scientifiquement. L’écran LCD de l’aspirateur balai V15 Detect vous indique en temps réels la quantité de particules aspirées et leur taille. Avec son autonomie de 60 minutes, vous pouvez facilement passer l’aspirateur dans toute la maison en une seule fois. L’aspirateur balai V15 Detect de Dyson s’adapte facilement à tous types de sols : sols durs, tapis à poils ras et tapis à poils longs. Avec l’aspirateur balai V15 Detect, passer l’aspirateur deviendra un jeu d’enfant.

