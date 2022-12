Bon plan Apple : pour Noël, offrez-vous l’iPhone 14 Pro à moins de 500 € !

iPhone 14 Pro : un petit bijou de technologie

L’iPhone 14 Pro fait partie de la dernière génération d’iPhone, à côté des iPhone 14, 14 Plus et 14 Pro Max. Il sort définitivement du lot avec ses nombreuses nouveautés. L’iPhone 14 Pro est doté de l’innovation Dynamic Island. Elle vous permet de naviguer sur l’iPhone avec plus de fluidité. Appels et notifications se présentent de façon à ne jamais vous interrompre dans ce que vous êtes en train de faire. L’iPhone 14 Pro est équipé d’une puce A16 Bionic très puissante et performante. Il dispose aussi d’un appareil photo avec un objectif de 48 Mpx. Avec lui, vos souvenirs photos et vidéos seront toujours d’une qualité exceptionnelle. Côté design, l’iPhone 14 Pro est conçu en verre mat texturé et en acier inoxydable, pour allier esthétique et résistance. Enfin, l’iPhone 14 Pro ne vous lâchera jamais grâce à sa grande autonomie, jusque 23 heures en lecture vidéo.

Un iPhone 14 Pro à moins de 500 € ? C’est possible avec Proximus

Vous rêvez de posséder l’iPhone 14 Pro mais le coût est trop élevé ? Le prix public de l’iPhone 14 Pro 128 GB est en effet de 1329 €. Nous avons un bon plan pour vous. Grâce à Proximus, le prix de l’iPhone 14 Pro 128 GB passe à 479 € pour toute souscription d’un abonnement. Pour le commander, rendez-vous sur le site de Proximus, puis choisissez votre abonnement mobile. Proximus vous livre gratuitement en 2 jours, à temps pour Noël ! Profitez-en vite. Avec Proximus, vous avez 14 jours pour changer d’avis.