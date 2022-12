Vente Flash : bénéficiez de 23% de remise sur le rasoir Philips One Blade Visage & Corps avec Amazon !

Maîtrisez votre style avec le rasoir Philips One Blade Visage & Corps

Une fois essayé, vous ne pourrez plus vous passer du rasoir Philips One Blade Visage & Corps. C’est un allié de choix pour prendre soin de votre barbe en toute simplicité. Avec lui, oubliez les rasoirs classiques et les tondeuses. Le rasoir Philips One Blade Visage & Corps va révolutionner votre salle de bain. Il est livré avec 2 lames : une pour le visage et une pour le corps. Avec lui, vous pouvez tondre, styliser et raser votre visage sans risque de coupures. Avec ses 4 sabots, dont un spécifique pour le corps, le rasoir Philips One Blade Visage & Corps vous permet de maitriser votre barbe : 1mm pour un effet barbe naissante, 3mm pour une coupe courte, 5mm pour une coupe longue. Grâce à la technologie One Blade, sa lame double sens épouse les courbes de votre visage et vous permet de définir les contours de votre barbe avec précision. Pratique, le rasoir Philips One Blade Visage & Corps peut s’utiliser sous la douche. C’est l’idéal pour raser les aisselles et le torse.

Philips One Blade Visage & Corps : un petit prix pour un indispensable de la salle de bain masculine

Envie de maîtriser votre style à petit prix ? Optez pour le rasoir Philips One Blade Visage & Corps. Très pratique, il est rechargeable et économe. Une lame dure environ 4 mois. Pour vous aider à faire toujours plus d’économies, Amazon propose le rasoir Philips One Blade Visage & Corps à 32,99 € au lieu de 42,99 €, soit 23% de remise. En le commandant dès aujourd’hui, vous pouvez le recevoir à temps pour Noël. N’hésitez plus !