Prix canon : les enceintes KEF LS50 sont à -50% avec la Fnac ! (il est encore temps de les commander pour Noël)

Enceintes KEF LS50 : un son de qualité studio dans votre salon

La marque britannique KEF, à la pointe de la recherche et de l’innovation depuis 50 ans, a tapé fort en concevant les enceintes KEF LS50. Ces enceintes compactes et design, elles ne font que 30 cm de haut, offrent un son d’une qualité exceptionnelle et des performances acoustiques dignes d’un studio professionnel. En écoutant le son émanant des enceintes KEF LS50, il est difficile de croire qu’il est produit par de si petites enceintes. Dotées de la technologie UniQ, développée exclusivement par KEF, les enceintes KEF LS50 délivrent un son large d’une incroyable pureté. En plus d’être très esthétique, la forme courbée de leur face avant permet au son de se disperser harmonieusement dans votre salon. Que vous écoutiez un film, ou votre musique préférée, les enceintes KEF LS50 vous offrent une expérience acoustique riche et multidimensionnelle. Vous ne pourrez plus vous en passer.

