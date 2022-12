Bon Plan Amazon : à l’approche de Noël, ne manquez pas cette machine à café Krups Nespresso Vertuo Next à moitié prix !

Quelles sont les caractéristiques de la machine à café Nespresso Vertuo Next ?

Les amateurs de bon café n’ont qu’à bien se tenir, la célèbre machine à café Nespresso Vertuo Next est en ce moment en promotion chez Amazon. Idéale pour déguster le café qu’il vous faut à n’importe quel moment de la journée, la Vertuo Next est capable de vous préparer un café qui varie entre 40 et 414 ml. Espresso, Alto, Lungo… à vous de faire votre choix. En effet, cette machine à café Krups vous permet de faire 5 tailles de café pour chaque variété. Appréciez tous les arômes de votre café grâce à sa technologie de centrifusion, un système d’extraction unique qui permet à la machine de lire le code-barre de chaque capsule. La capsule tourne alors sur elle-même afin que l’eau pénètre rapidement et crée une couche de crème naturelle. En plus de faire un geste pour la planète, les capsules en aluminium recyclables et entièrement hermétiques de Nespresso permettent de conserver le café au frais et ainsi conserver toutes ses propriétés. Une fois utilisées, ces capsules sont utilisées pour créer différents objets alors que le marc de café deviendra du biogaz et du compost.

Machine à café Krups Vertuo Next à moitié prix chez Amazon !

En plus de vous offrir un design élégant qui s'intégrera parfaitement dans votre intérieur, la machine à café Krups Nespresso Vertuo Next vous permet d’apprécier chaque note de votre café. Profitez d’une machine à café connectée qui se met automatiquement à jour grâce à votre connexion Wi-Fi. Dégustez tous les arômes de vos cafés et appréciez cette délicieuse crema conçue grâce à sa technologie Centrifusion. En ce moment, la machine à café Krups Nespresso Vertuo Next est affichée à seulement 69€, au lieu de 149,99€ sur Amazon, soit une remise immédiate de -54%. N’attendez pas et commandez vite votre nouvelle machine à café Krups, pour un café parfait pour chaque moment de la journée !