Deals de Noël : le casque Bose QuietComfort 45 s’affiche à prix mini sur ce site Coolblue !

Bose QuietComfort 45 : quelles sont les caractéristiques de ce casque ?

Pour les produits dédiés au son, Bose fait partie des marques de référence, notamment pour ces enceintes et ces casques. En ce moment sur Coolblue, le casque Bose QuietComfort 45 est affiché à prix réduit ! Ce casque offre une expérience immersive, notamment grâce à la technologie de réduction active du bruit. La technologie Acoustic Noise Cancelling de Bose annule le bruit ambiant avec un signal opposé pour offrir un silence agréable qui laisse place à la musique uniquement. Pour plonger dans sa bulle, il faudra choisir le mode Quiet. Si vous souhaitez entendre ce qui se passe autour de vous, il suffira d’activer le mode Aware. Le casque Bose QuietComfort 45 offre une autonomie longue durée pouvant atteindre jusqu'à 24 heures. 15 minutes de charge permettent de l’utiliser pendant 2,5 heures. Via l’application Bose Music, il est possible de personnaliser certains paramètres pour une utilisation optimale du casque. Ce casque sans fil est doté de coussinets doux sans aucun pli et d’un cuir synthétique raffiné. Il peut être porté durant des heures, sans aucun inconfort.

Quel est le prix du casque Bose QuietComfort 45 ?

Bose propose des produits haut de gamme, souvent vendus à des prix assez élevés. Le casque Bose QuietComfort 45 est disponible en plusieurs coloris. Le modèle blanc, normalement affiché à 269 euros est proposé pour une durée limitée à seulement 239 euros sur Coolblue. Noté 9,2/10 suite à 88 avis laissés, ce casque est même livré chez vous demain. Parfait si vous souhaitez le glisser au pied du sapin. Pour profiter de la livraison demain et gratuite, il suffit de commander avant 23h59.