Bon Plan Dyson : plus de 100 euros de remise immédiate sur l’aspirateur balai V15 Detect avec MediaMarkt !

Pourquoi craquer pour l’aspirateur Dyson V15 Detect ?

Connue et reconnue pour ses produits de qualité, Dyson vous propose une nouvelle génération d’aspirateur sans fil pour un nettoyage impeccable de votre intérieur : le Dyson V15 Detect. Profitez d’un moteur numérique Hyperdymium et de ses 125 000 tours par minute pour aspirer toutes les saletés, même les plus incrustées. En effet, bénéficiez de 660W de puissance d’aspiration maximale, pour toujours plus d’efficacité sur tous types de sol, que ce soit sur sols durs (carrelage, parquet…) comme sur les tapis (de haute laine comme à poils ras). Et pour cause, la brosse du V15 Detect aspire toutes les particules de poussière, même les plus microscopiques. Grâce à son capteur piézo, le Dyson adapte automatiquement sa puissance d’aspiration en fonction du degré de saleté pour vous offrir un nettoyage toujours plus hygiénique. Jusqu’à 99,99% de ces particules sont ensuite stockées dans un système de filtration hermétique pour vous offrir un air plus pur pendant votre ménage. Doté d’une poignée ergonomique, le V15 est très facile à manipuler pour accéder aux moindres recoins de votre maison. Choisissez entre le mode Eco et le mode Boost selon l’intensité d’aspiration désirée. Côté autonomie, le V15 comprend une batterie 25,2 V pour bénéficier de 60 minutes d’aspiration sans fil.

Bon Plan MediaMarkt : Aspirateur sans fil Dyson V15 Detect à moins de 600€ pour Noël !

Entre les coins inaccessibles, le fil de l’aspirateur… Passer l’aspirateur peut rapidement devenir une tâche pénible. Optez pour l’aspirateur balai sans fil Dyson V15 Detect pour un ménage efficace et en profondeur pour profiter d’une maison toute propre en toute simplicité. Performant, sans fil, sans sac, autonomie longue durée… le V15 Detect a tout pour plaire. En ce moment, l’aspirateur balai Dyson V15 Detect 25,2 V vous est proposé à 588 euros au lieu de 699 euros sur le e-shop MediaMarkt, soit une remise immédiate de -111 euros. L’aspirateur est livré avec plusieurs embouts, sa station de charge et son manuel d’utilisation. Commandez votre Dyson à prix réduit et recevez-le gratuitement à domicile sous un ou deux jours avec MediaMarkt !