Pour Noël, offrez l’appareil photo Instax Mini 11 affiché à moins de 80 euros sur Amazon !

Instax mini 11 : pourquoi craquer pour cet appareil photo instantané ?

Pour immortaliser des moments importants et garder facilement des souvenirs, un appareil instantané comme l’Instax Mini 11 est une belle idée cadeau ! Cet appareil photo proposé en divers coloris, dont ice blanc est actuellement affiché à petit prix sur Amazon. L’instax mini 11 est un produit de la marque Fujifilm. Vous allez pouvoir prendre en photos des paysages, des proches, mais aussi réaliser facilement des selfies ! En effet, pour cela, il suffit de sortir l’objectif pour passer en mode selfie. Appuyez sur la touche d’alimentation et l’objectif se déploie automatiquement. Il faut ensuite tirer la monture de l’objectif vers l’extérieur. Lorsque vous voyez l’écriture “selfie on” le mode selfie est activé. Avec ce mode, vous pouvez photographier jusqu'à 30 cm du sujet. L’Instax mini 11 se dote d’une fonctionnalité “exposition automatique” qui analyse le niveau de luminosité ambiante lorsque l’utilisateur appuie sur le déclencheur. Il est ainsi simple de prendre des photos lumineuses ! L’Instax mini 11 capture des arrière-plans et des sujets lumineux même dans des environnements à faible luminosité. Cet appareil photo instantané fonctionne sur piles.

Quel prix pour l’instax mini 11 ?

L’instax mini 11 est normalement vendu à 89,99 euros. Pour une durée limitée, il est disponible à seulement 79 euros sur Amazon, grâce à une remise de 12%. Vous réalisez ainsi des économies et allez forcément faire plaisir à l’un de vos proches pour Noël ! Les abonnés à Amazon Prime peuvent être livrés en un jour seulement et peuvent régler l’instax mini 11 en 4 fois sans frais. L’abonnement Prime peut être testé gratuitement durant 30 jours, avant d’être facturé 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an.