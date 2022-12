Cyberghost : à l’approche de Noël, naviguez sur Internet en toute sécurité avec un abonnement VPN à prix mini grâce à cette offre spéciale fêtes à -83% !

L’importance de sécuriser ses données en ligne

Que vous utilisez Internet pour travailler, jouer, créer… Vos données doivent être protégées des hackers et des cyber-attaques. Photos, fichiers, mots de passe, coordonnées bancaires… tout doit être sécurisé pour éviter les mauvaises surprises. Pour conserver votre anonymat en ligne vous devez forcément passer par un VPN. Il s’agit d’un programme de sécurité en ligne qui a pour objectif de crypter les serveurs sur lesquels vous êtes connecté, qu’il s’agisse de votre propre réseau Wi-Fi ou d’un hotspot non sécurisé. Le VPN va ainsi vous attribuer une nouvelle adresse IP vous rendant alors totalement anonyme. Ce service VPN vous offre ainsi une confidentialité totale sur Internet, quelle que soit votre activité. En vous protégeant de la sorte, vous ne craindrez plus que vos réseaux sociaux soient piratés, que vos coordonnées bancaires soient utilisées ou que votre historique de navigation soit dévoilé.

Quelles sont les caractéristiques du VPN Cyberghost?

Comme vous l’aurez compris, passer par une fenêtre de navigation privée n’est pas suffisant pour protéger vos données en ligne. En effet, cette technique permet uniquement de garder votre historique de navigation secret pour les personnes qui utilisent le même appareil que vous. Pour profiter d’une confidentialité absolue sur le net, vous devez passer par un fournisseur VPN. Nous vous conseillons d’ailleurs Cyberghost, le meilleur VPN de Belgique! Fort de plus de 15 ans d’expertise, Cyberghost a mis en place des protocoles VPN dernière génération et un chiffrement de pointe pour vous protéger des hackers et autres mouchards. Profitez d’une bande passante illimitée et de vitesses de connexion hors pair pour des connexions instantanées haut débit. Avec un abonnement Cyberghost, vous pourrez sécuriser jusqu’à 7 appareils différents en simultané. Très simple à utiliser, l’interface Cyberghost vous permet une confidentialité en toutes circonstances, en un seul clic. Parce que votre satisfaction est primordiale, bénéficiez d’une assistance 24h/24 et 7j/7. Contrairement à d’autres fournisseurs VPN, Cyberghost ne collecte pas et ne partage pas les données de ses utilisateurs.