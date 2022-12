-31% de remise sur le Just Dance 2023 pour Switch en ce moment chez Amazon !

Just Dance 2023 : dansez sur 40 nouvelles chansons !

Plus qu’un simple jeu de danse, Just Dance 2023 vous permet de vous défouler sur vos chansons favorites, seul ou à plusieurs. En plus des morceaux de base, cette édition compte 40 hits tendances dont Physical de Dua Lipa ou encore Can’t stop the feeling de Justin Timberlake. Découvrez vite les toutes nouvelles fonctionnalités de ce jeu mythique comme le nouveau mode multijoueur en ligne qui vous permet de danser avec vos amis partout dans le monde, jusqu’à 6 joueurs lors de sessions de danse privées. Avec Just Dance 2023, vous pourrez personnaliser vos parties pour bénéficier de sessions et de chansons sur-mesure en fonction de vos goûts. Autre nouveauté, et pas des moindres, l’arrivée de mondes immersifs en 3D qui inclut des nouvelles chansons et de modes inédits tout au long de l’année… Enfin, profitez d’une nouvelle interface utilisateur plus moderne et plus intuitive pour accéder plus simplement à toutes vos playlists, chansons et modes de jeu !

