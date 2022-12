Bose QuietComfort45 : l’emblématique casque sans fil à réduction de bruit profite d’une remise surprenante à quelques jours de Noël sur MediaMarkt !

Bose QuietComfort45 : casque audio sans fil de qualité !

Le casque sans fil Bose QuietComfort45 est doté d’un système de suppression du bruit de première classe pour vous offrir une qualité sonore impressionnante tout en profitant d’une autonomie allant jusqu’à 24 heures. Profitez ainsi de votre musique toute la journée, sans interruption. Même déchargée, vous pouvez continuer à utiliser votre casque Bose grâce à la prise jack 3,5 mm fournie qui permet un chargement rapide (batterie entièrement chargée en 2 heures et demie). Avec ce casque audio, profitez d’une expérience d’écoute de qualité et totalement immersive. En effet, les nombreux microphones situés dans l’oreillette captent les bruits ambiants et les suppriment à l’aide d’un contre-signal pour vous garantir le silence et le confort que vous méritez. Contrôlez le volume, les basses et la suppression du bruit en un tour de main directement via les boutons situés sur les oreillettes. Grâce au Bluetooth, connectez votre casque audio Bose à deux appareils en toute simplicité.

Bon Plan de Noël : Plus de 127€ de remise sur le casque Bose !

Vous êtes à la recherche d’un casque audio qui saura vous plonger dans votre musique ? Optez pour le Bose QuietComfort45, un casque sans fil très performant. Grâce à sa technologie de suppression du bruit, profitez d’une expérience sonore totalement immersive. De plus, sa longue autonomie permet au casque Bose de vous accompagner toute la journée, sans interruption. Profitez des deals de Noël MediaMarkt pour commander votre Casque audio sans fil Bose QuietComfort45 Triple Black pour seulement 222€ au lieu de 349,95€. Commandez-le avant 22h et recevez-le gratuitement à domicile dès le lendemain.