Noël avant l’heure : économisez plus de 100 euros sur le dernier aspirateur balai Dyson, le V15 Detect

Dyson V15 Detect, quelles sont les caractéristiques ?

Le Dyson V15 Detect est un aspirateur sans fil, et le modèle le plus puissant et intelligent de chez Dyson. Il embarque le moteur Dyson Hyperdymium effectuant jusqu’à 125 000 tr/min et la technologie Root Cyclone qui capture les poussières et les débris du flux d’air, sans aucune perte d’aspiration. Cet aspirateur balai dispose de plusieurs accessoires, dont la brosse Motorbar qui aspire les poils d’animaux et les démêle automatiquement. L’écran LCD de l’aspirateur montre en temps réel l’autonomie restante ou encore la puissance d’aspiration. Cet aspirateur propose trois modes d’aspiration : le mode Auto, le mode ECO et le mode Boost, notamment pratique pour les nettoyages courts et intenses. Le Dyson V15 Detect offre une autonomie longue durée pouvant atteindre jusqu’à 1 heure. La batterie est clipsable. Vous pouvez si vous le souhaitez en acheter une autre pour ne jamais être à court ! Il suffit d'appuyer sur un bouton pour la retirer et la remplacer.

Quel est le prix du Dyson V15 Detect ?

Sur le site officiel Dyson et sur la plupart des sites vendant le Dyson V15 Detect, l’aspirateur balai est affiché à 699 euros. En cette fin d’année, le site MediaMarkt a décidé de le proposer à prix mini, à seulement 588 euros. Vous économisez ainsi 111 euros sur un produit de qualité et durable. L’aspirateur balai Dyson peut être livré demain si vous le commandez avant 22 heures. Pour plus de facilité, il est également possible de vérifier la disponibilité du produit en magasin. En commandant sur le site MediaMarkt, la livraison est gratuite à partir de 50 euros, les retours sont également gratuits sous 30 jours. Le produit est par ailleurs noté 4,6 étoiles sur 5, suite à plus de 644 avis.