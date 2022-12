Noël : 5 idées cadeaux de dernière minute à commander chez vos e-commerçants préférés !

Que ce soit pour travailler, faire du sport ou simplement rendre le temps plus agréable dans les transports en commun, tout le monde utilise des écouteurs. Offrez les derniers AirPods Pro 2 , des écouteurs sans fils signés Apple dotés de la technologie de réduction active du bruit . Autrement dit, ces écouteurs captent les bruits environnants et les grésillements avant de produire un anti-bruit équivalent pour les neutraliser. Ainsi, vous pourrez pleinement profiter de vos contenus sonores, où que vous soyez. Équipés de la nouvelle puce H2 , les AirPods Pro 2 vous offrent une meilleure qualité du son , une meilleure réduction de bruit et une connexion plus stable qu’avec la puce H1. Côté autonomie, ces écouteurs sans fil Apple vous accompagneront jusqu’à 6 heures. Très pratiques, vous n’avez plus besoin de sortir votre téléphone pour contrôler votre musique et le volume, cela se fait directement via les commandes physiques et tactiles des écouteurs. Profitez des Deals de Noël Coolblue pour commander les Apple AirPods Pro 2 à 285€ au lieu de 298€ et bénéficiez de la livraison dès le lendemain pour être sûre de recevoir le colis avant Noël !

Restons dans le milieu de la musique et offrez une superbe enceinte Sonos pour Noël aux adeptes de musique. Idéale pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit, la Sonos One SL vous permet de streamer de la musique sans fil via un réseau Wi-Fi . Vous pourrez aussi connecter votre One SL à votre appareil Apple sans lever le petit doigt grâce à la connectivité AirPlay 2 . Grâce à son design étanche , l’enceinte Sonos peut aussi bien vous accompagner dans le salon, la chambre ou même la salle de bain pour continuer à vous ambiancer même sous la douche. Commandez vite votre enceinte Sonos One SL Noir pour 199€ et recevez-la gratuitement à domicile dès le lendemain ou directement dans l’un des 5 magasins Coolblue pour la retirer encore plus rapidement.

3) Une machine à café Krups Nespresso Essenza

Vous avez sans doute des fans inconditionnels de café dans votre entourage. Voici le cadeau parfait qui leur fera plaisir à coup sûr : la machine à café Krups Nespresso Essenza Mini noir. Bien plus qu’une simple machine à café, la Essenza Mini vous offre toute l’expertise et la technologie Nespresso dans le modèle le plus compact de la gamme pour profiter d’un encombrement réduit. Grâce à ces 2 tailles de tasse programmables (espresso et lungo), vous pourrez préparer un café parfait à n’importe quel moment de la journée. Grâce à son système d’extraction unique à haute pression (19 bars), la Krups Nespresso vous offre un expresso parfait, tasse après tasse. Ultra-rapide, l’Essenza Mini ne nécessite que 25 secondes pour préparer un café de qualité. Retrouvez la machine à café ultra-compacte Krups Nespresso Essenza Mini à seulement 112,50€ chez Amazon et profitez de la livraison gratuite avant Noël !

4) Un coffret de thés et infusions 100% Bio Pukka

Outre le café, vos amis préfèrent le thé ? Dans ce cas, offrez leur un super coffret cadeau Pukka. Retrouvez-y une sélection de 45 sachets de 9 variétés de thés et infusions 100% Bio. Bien plus que du thé, offrez un moment de bien-être en faisant découvrir à vos amis les meilleures variétés de thés et infusions Bio Pukka. Appréciez les bienfaits des plantes en infusant ces sachets jusqu’à 15 minutes dans de l’eau bouillante et entre 3-5 minutes pour libérer les arômes des thés. Issu de l’agriculture biologique, ce coffret Pukka compte 100% d'ingrédients des thés et infusions biologiques. En plus d’être fabriqué en carton recyclé et recyclable, Pukka est membre du mouvement 1% Pour la planète et reverse donc 1% de son chiffre d’affaires à des causes environnementales. En ce moment, le coffret Pukka vous est proposé à 15,36€ au lieu de 18,50€ chez Amazon. Commandez-le vite pour le recevoir avant Noël et offrir un moment de détente à vos proches adeptes du thé !

5) Une lampe de luminothérapie

Plus original, vous pouvez offrir une lampe de luminothérapie Beurer pour minimiser les maux de la saison hivernale. En effet, la lampe à lumière du jour LED permet d’éradiquer les déséquilibres d’humeur et manque d’énergie qui peuvent survenir en hiver. Grâce à sa lampe TL 100 et sa fonction de changement de couleur à 256 nuances, cette lampe permet de créer une lumière agréable, vive et uniforme. Profitez de son design fin et raffiné et placez la lampe de luminothérapie dans n’importe quelle pièce de votre maison. Gérez la luminosité de votre lampe Beurer grâce à ses 10 niveaux de luminosité LED à économie d’énergie. Cette année pour Noël, offrez du bien-être en commandant votre lampe de luminothérapie connectée Beurer pour seulement 116,14€ au lieu de 244,99€ chez Amazon et profitez de la livraison avant Noël !