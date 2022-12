Vente flash : pour une durée limitée, Emma Matelas propose plus de 500 euros de réduction sur ce pack ultra complet !

Pack Emma : une literie complète pour des nuits réparatrices !

Parce qu’il est important de passer de bonnes nuits réparatrices pour se réveiller en pleine forme, Emma Belgique vous propose ce pack Emma ultra-complet à -50%. Le Pack Emma compte un matelas Emma Hybride, un oreiller Emma et une couette. Élu meilleur choix par l’UFC Que Choisir en France, le pack Emma est une valeur sûre pour profiter de bonnes nuits de sommeil reposantes. Et pour cause, le matelas Emma Hybride Cooling a l’avantage d’être ultra-respirant pour que vous puissiez profiter de températures de sommeil idéales et vous éviter d’avoir trop chaud la nuit. Très ergonomique, ce matelas s’adapte à toutes vos positions. Ainsi, vous pourrez bouger en toute liberté sans déranger l’autre. Côté dimension, vous avez le choix entre un matelas 80x200cm, 90x200cm, 140x200cm, 160x200cm ou 180x200cm. Grâce à ce pack, profitez de -50% de remise sur le Matelas Emma Hybride, votre oreiller Emma à mémoire de forme de 70 x 40 cm (passe de 89€ à 44,50€) mais aussi sur la couette 140 x 200 (passe de 119€ à 59,50€).

Offre de la semaine : le Pack Emma à -50% !

Parce qu’il n’y a rien de plus important pour commencer sa journée de bonne humeur que de passer une bonne nuit de sommeil reposante, Emma Belgique vous propose le pack Emma complet à -50%. Profitez ainsi de 50% de réduction immédiate sur le matelas Emma Hybride, l’oreille Emma et la couette, pour une literie parfaite à prix malin. Profitez ainsi du pack Emma pour à partir de 508,00€ au lieu de 1016,00€. Vous avez également la possibilité de payer votre pack Emma en plusieurs fois à partir de 184,17€ par mois, en 3 fois grâce à Oney. Les délais de livraison sont compris entre 3 et 4 semaines.