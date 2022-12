Prix incroyable : le casque AirPods Max à moins de 400€ chez Fnac !

Casque AirPods Max pour vous plonger dans votre univers !

Après ses écouteurs sans fil, Apple a développé un casque audio sans fil vous permettant de vivre une expérience sonore totalement immersive. Posez simplement le AirPods Max sur vos oreilles et appréciez chaque note en détail. Grâce à sa technologie de réduction de bruit active, ce casque audio Apple vous permet de vous isoler du monde qui vous entoure. Au bureau, pendant votre séance de sport, dans les transports en commun… écoutez votre musique sans être dérangé par les bruits environnants. En effet, le mode réduction active du bruit capte les sons parasites et génère un anti-bruit équivalent pour vous permettre d’entendre 100% de vos contenus sonores. Au contraire, vous souhaitez rester connecté au monde qui vous entoure ? Dans ce cas, activez le mode transparence. Pas besoin de sortir votre téléphone pour gérer le volume ou passer vos appels grâce au Digital Crown qui vous permet de le faire directement via le casque. Le casque AirPods Max a été conçu pour vous offrir tout le confort que vous méritez grâce notamment à ses coussinets à mémoire de forme. Côté autonomie, le AirPods Max vous offre jusqu’à 20 heures d’autonomie pour une charge complète, parfait pour vous accompagner toute la journée.

Optez pour le AirPods Max reconditionné pour profiter de la qualité Apple à prix malin !

Vous souhaitez vous offrir le casque AirPods Max mais le prix est trop élevé pour vous ? Optez pour le casque Apple reconditionné. En plus de faire un geste pour l’environnement en donnant une seconde vie à ce casque Apple, vous préservez votre portemonnaie. Profitez ainsi de toute la qualité Apple à moindre coût. A l’occasion des fêtes de fin d’année, faites-vous plaisir avec ce bon plan Fnac. En ce moment, le casque AirPods Max reconditionné Grade A+ vous est proposé pour seulement 399,93€ sur le site Fnac. Vous êtes adhérent Fnac ? Alors profitez de -5% de remise supplémentaire et commandez votre AirPods Max pour seulement 379,93€. Faites-vous plaisir en économisant plus de 200€ sur votre casque audio Apple, aussi fonctionnel qu’un neuf. Profitez également de facilités de paiement grâce à la Mastercard FNAC VANDEN BORRE et d’une garantie Fnac de 2 ans incluse.