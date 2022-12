AirPods Pro : chute de prix inattendue sur les écouteurs d’Apple à seulement 2 jours de Noël !

Quelles sont les caractéristiques des écouteurs sans fil AirPods Pro Apple ?

Apple n’a pas fait les choses à moitié avec ses écouteurs sans fil AirPods Pro. D’un point de vue confort, trois tailles d’embouts en silicone vous sont proposées pour que vous puissiez trouver la taille qui vous convient. Profitez d’embouts au conduit fuselé, parfaits pour épouser la forme de vos oreilles et maintenir les écouteurs bien en place pour une entière liberté de mouvement. En plus de s’adapter à la morphologie de vos oreilles, les AirPods Pro vous assurent une isolation sonore hors du commun pour vous offrir un niveau de confort exceptionnel. De plus, ces écouteurs True Wireless embarquent la technologie de réduction active du bruit pour un son profondément immersif. En effet, les écouteurs Apple sont équipés de micros qui détectent les bruits et génèrent un anti bruit équivalent afin de les neutraliser. Plongez dans votre bulle, où que vous soyez, sans être dérangé par le monde qui vous entoure grâce à cette technologie qui s’ajuste plus de 200 fois par seconde. Les AirPods Pro intègre la puce H1 qui exploite 10 coeurs audio, véritable prodige qui commande tout, du son jusqu’à Siri. Côté autonomie, les Apple AirPods Pro vous offrent plus de 24 heures d’autonomie, avec plusieurs charges supplémentaires dans le boîtier MagSafe et jusqu’à 4,5 heures d’écoute sur une seule charge, parfait pour vous accompagner toute la journée.

Où trouver les écouteurs True Wireless AirPods Pro à prix réduit en Belgique ?

Découvrez une nouvelle façon d'écouter de la musique avec les écouteurs sans fil AirPods Pro d’Apple. Grâce à sa technologie de réduction de bruit, vous pourrez pleinement profiter de tous vos contenus sans être dérangé par l’environnement autour de vous. Ainsi, que vous soyez au bureau, dans la rue, dans les transports en commun ou même en train de faire votre sport, ces écouteurs vous offriront une entière liberté de mouvement et la meilleure des qualité sonore. En ce moment, les AirPods Pro blanc Apple à réduction du bruit vous sont proposés à 216€ au lieu de 279€ sur le e-shop Fnac, soit une remise immédiate de 63€. Commandez-les dès à présent et profitez de la livraison gratuite à domicile !