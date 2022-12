Où commander un iPhone 12 Pro à prix réduit en Belgique ?

Pourquoi craquer pour l’iPhone 12 Pro ?

En plus d’être ultra-design, l’iPhone 12 Pro est doté d’excellentes fonctionnalités photo. En effet, son téléobjectif est équipé d’un détecteur de lumière et d’un capteur de distance pour vous permettre de prendre des photos impeccables en toute circonstance. Profitez de ses caméras de 12 mégapixels dotées d’un objectif ultra large, un objectif large et un mode nuit pour des photos toujours réussies. Bénéficiez également de son écran Super Retina XDR de 6,1 pouces pour profiter d’une expérience d'utilisation inoubliable. En effet, la luminosité du mobile est plus vive, les noirs sont encore plus sombres et le rapport contractuel compte 2.000.000:1. Soutenu par le verre Ceramic Shield extrêmement robuste, vous ne risquez pas de casser votre écran. Gardez vos données privées grâce au Face ID qui sécurise et déverrouille votre téléphone d’un simple coup d'œil. Côté technique, l’iPhone 12 Pro embarque le processeur spécial A14 Bionic pouvant contenir de nombreux processus sur le Neural Engine. Vous pourrez ainsi enregistrer des vidéos avec le Dolby Vision et profitez d’une batterie incroyablement endurante et d'une vitesse stupéfiante pour chaque processus. De plus, l'iPhone 12 Pro est capable de se charger sans fil !

