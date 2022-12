Chauffer votre intérieur sans vous ruiner avec le Radiateur Rowenta à prix réduit chez Amazon !

Quelles sont les caractéristiques du radiateur d’appoint Rowenta ?

Avec les températures qui ne cessent de chuter, rien de mieux pour faire face au froid que d’équiper son intérieur de radiateurs de qualité. On n’y pense pas souvent, mais la salle de bain reste une pièce très importante à chauffer en hiver. Pour cela, plusieurs solutions s’offrent à vous : le radiateur électrique classique, le sèche-serviette ou le chauffage d’appoint. Très simple à installer et ultra-pratique, le chauffage d’appoint Rowenta vous permet de chauffer instantanément votre salle de bain grâce à son utilisation sécurisée et son isolation contre l’humidité. Profitez ainsi d’une chaleur largement diffusée, directe et instantanée, pour profiter du plus grand confort lorsque vous êtes en train de vous préparer. Réglez votre radiateur Rowenta grâce à ses 2 réglages de chauffage avec une puissance réglable jusqu’à 2400W. En plus de réchauffer votre salle d’eau, le Rowenta SO6510F2 est également doté d’une fonction ventilation froide pour rafraîchir et renouveler l’air de vos pièces, parfait pour dire adieu à l’humidité. Ultra-silencieux, le radiateur d’appoint Rowenta réchauffe votre intérieur sans vous déranger. Enfin, le radiateur est très compact, idéal pour le déplacer en toute simplicité grâce à sa poignée de transport.

→ A lire également : Les meilleurs chauffages d’appoint: comparatif 2022