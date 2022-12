Vente Flash Amazon : 77€ de réduction sur le rasoir électrique Philips Series 9000 !

Philips Series 9000, pour un rasage impeccable et une peau protégée !

Philips a mis les petits plats dans les grands avec son rasoir électrique Series 9000 Prestige. Équipée des meilleures technologies, cette tondeuse à barbe vous offre un résultat impeccable, digne d’un barbier. Grâce à son capteur de pression, le rasoir électrique vous alerte lorsque vous appuyez trop fort pour ainsi protéger votre peau. Ultra-performant, le Philips Series 9000 embarque 72 lames Dual Steel Precision auto-affûtées pour vous garantir un rasage de près toujours impeccable. Conçue avec ses têtes flexibles, le rasoir pivote à 360° pour suivre les contours de votre visage, menton et cou. Le capteur Power Adapt détecte la densité des poils 500 fois par seconde pour vous proposer la puissance de coupe adaptée pour un rasage en douceur et sans effort. Ce rasoir est doté d’un capteur Motion Control qui vous guide via l’application Groom Tribe. L’objectif ? Vous aider à améliorer votre technique de rasage. La batterie du rasoir se recharge en seulement 1 heure pour vous offrir une grande autonomie de rasage, jusqu’à 60 minutes. Profitez de son plateau de charge Qi sans fil pour recharger votre rasoir en toute simplicité.

