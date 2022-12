Xiaomi : plus de 90 euros d’économies sur la trottinette électrique Mi Electric Scooter 1S avec MediaMarkt ! (mais ça ne va pas durer)

Mi Electric Scooter 1S : la trottinette électrique idéale pour les trajets en ville !

Parfaite pour les trajets en ville, la trottinette électrique Mi Electric Scooter 1S vous offre une grande autonomie de 30 km pour une vitesse maximale de 25 km/h. Gérez la vitesse de votre trottinette grâce aux trois modes de vitesse inclus. Il vous suffit d’appuyer sur le S pour passer à la vitesse supérieure et d’appuyer sur le D pour ralentir à l’approche d’un danger ou d’un feu rouge par exemple. Ajustez votre allure à votre environnement en appuyant deux fois sur le bouton d’alimentation pour basculer d’un mode à l’autre en toute simplicité. Parce que votre sécurité est plus qu’importante, profitez d’un double système de freinage avant et arrière permettant ainsi de raccourcir la distance de freinage pour un arrêt plus sûr. Profitez également du tout nouveau phare de 2W qui vous offre une luminosité élevée et une grande portée d’éclairage de 10 mètres, idéale pour les matins et les soirs d’hiver. Très intelligente, cette trottinette électrique Xiaomi embarque un système de récupération de l’énergie cinétique (KERS) afin de récupérer l’énergie de chaque freinage et de la convertir en énergie électrique utilisable pour prolonger l’autonomie. Très pratique, la Mi Electric Scooter se plie en moins de 3 secondes pour que vous puissiez l’emporter partout avec vous.

Où trouver la trottinette électrique Xiaomi à prix réduit en Belgique ?

Essayer la trottinette électrique c’est l’adopter. Économique, écologique, pratique, fonctionnelle… la trottinette électrique a tout pour plaire. Idéale pour les trajets en ville, elle vous permet d’échapper aux embouteillages, à la galère du stationnement, aux prix du carburant tout en vous faisant vivre une expérience de conduite unique. En ce moment, MediaMarkt vous propose un bon plan de Noël à ne surtout pas manquer : la trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 1S à 359€ au lieu de 449,99€. Vous avez également la possibilité de la payer en plusieurs fois. Commandez vite votre trottinette Xiaomi avant 22h et recevez-la dès le lendemain à domicile. Vous pouvez également la retirer en magasin. Dans ce cas, vous pouvez utiliser vos Eco-chèques pour payer votre trottinette électrique directement dans l’un des magasins MediaMarkt près de chez vous !