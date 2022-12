PS5 : où trouver la console en stock en Belgique à 2 jours de Noël ?

Pourquoi craquer pour la PlayStation 5 ?

Cela fait maintenant plus de 2 ans que la PlayStation 5 est sortie, mais elle reste toujours aussi difficile à acheter. Cela s’explique notamment par le retard pris par Sony durant la crise sanitaire mondiale qui a complètement chamboulée la production et l’approvisionnement des consoles. Avec des gamers qui ne cessent de se l’arracher et des stocks qui arrivent au compte-goutte chez les revendeurs belges, résultat la PS5 reste une denrée rare. Et oui, nombreux sont ceux qui souhaitent profiter des performances et fonctionnalités de cette console ultra-puissante. En plus d’offrir un design fin et épuré, la PlayStation 5 a été conçue pour vous faire vivre des expériences de jeux totalement immersives. Pour cela, Sony a équipé ses consoles du retour haptique, de gâchettes adaptatives et d’un son tridimensionnel pour vous faire plonger au cœur des actions de vos héros préférés. Profitez de plus de réalisme grâce à la prise en charge du HDR 10, à la définition maximale de 8K et au framerate maximal de 120 Hz. Profitez également de chargements plus rapides grâce au disque SSD ultra-puissant pour des parties sans interruption, même pour les jeux les plus gourmands.

Où commander la PS5 avant Noël ?

Vous faites sans doute partie des personnes qui souhaitent s’offrir la PlayStation 5 pour Noël mais qui n’ont toujours pas réussi. Pas de panique, nous sommes là pour vous aider. Nombreux sont les e-commerçants à avoir conserver leur stock de PS5 pour les vendre à Noël et ainsi faire plaisir à leurs clients.